Образовательный корпус с медиатекой заканчивают строить на улице Правды

Строительство нового образовательного объекта на 400 мест в Беговом районе близится к завершению. Как сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы, в следующем году учебный корпус на улице Правды примет первых учеников.
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