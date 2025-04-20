Евросоюз открыто хочет возобновить идеологию нацизма. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя запрет ЕС на посещение парада Победы в Москве 9 мая, пишет ТАСС.
Лавров: уму непостижимо, как ЕС открыто хочет возобновить идеологию нацизма
Комментарии
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Владимир Петров
Похоже, время удивлений уже прошло, а пришло время подготовки к конфронтации с поколением евроуродов, похеривших уроки Второй мировой. Вот только теперь не будет освобожденных краковых. вен, братислав, будапештов и прочих еврогадюшников.. и рейхстагов, на которых можно будет оставить свои подписи- ибо не на чем будет их оставлять. Мир, в котором нет места для всего русского, нам не нужен...
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