Лавров: уму непостижимо, как ЕС открыто хочет возобновить идеологию нацизма

Владимир Петров

Похоже, время удивлений уже прошло, а пришло время подготовки к конфронтации с поколением евроуродов, похеривших уроки Второй мировой. Вот только теперь не будет освобожденных краковых. вен, братислав, будапештов и прочих еврогадюшников.. и рейхстагов, на которых можно будет оставить свои подписи- ибо не на чем будет их оставлять. Мир, в котором нет места для всего русского, нам не нужен...