Россияне стали использовать дипфейки для обмана на сайтах знакомств

Мошенники стали использовать искусственный интеллект, чтобы чаще обманывать россиян. Теперь на сайтах знакомств они создают несуществующих людей, а также размещают контент 18+ для привлечения внимания пользователей, пишут «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии