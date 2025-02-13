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Россияне стали использовать дипфейки для обмана на сайтах знакомств

Россияне стали использовать дипфейки для обмана на сайтах знакомств

Мошенники стали использовать искусственный интеллект, чтобы чаще обманывать россиян. Теперь на сайтах знакомств они создают несуществующих людей, а также размещают контент 18+ для привлечения внимания пользователей, пишут «Известия».

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