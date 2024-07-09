Google придумала способ обучать ИИ в 13 раз быстрее. И снизить потребление энергии

Google придумала, как в 13 раз ускорить обучение ИИ и снизить потребление энергии в 10 разGoogle DeepMind разработала новый метод обучения искусственного интеллекта под названием JEST (Joint Example Selection), который обещает значительно повысить эффективность ИИ-систем и снизить энергопотребление — эта инновация может стать решением проблемы экологического воздействия центров обработки данных для ИИ.
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