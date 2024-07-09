Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • LEV Skoroxod
    Виниловые пластинки возвращаются???? Но то что их покупают не 100% Россиян, и даже не 50, То это как пить дать! А апп...Винил попал под с...
  • Астон Мартин
    белорусы молодцыСмягчено наказани...
  • Михаил Е
    Ждём МП42БНа «Эльбрусе» сде...

Google придумала способ обучать ИИ в 13 раз быстрее. И снизить потребление энергии

Google придумала способ обучать ИИ в 13 раз быстрее. И снизить потребление энергии

Google придумала, как в 13 раз ускорить обучение ИИ и снизить потребление энергии в 10 разGoogle DeepMind разработала новый метод обучения искусственного интеллекта под названием JEST (Joint Example Selection), который обещает значительно повысить эффективность ИИ-систем и снизить энергопотребление — эта инновация может стать решением проблемы экологического воздействия центров обработки данных для ИИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх