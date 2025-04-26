Спасти иконы в Новом Иерусалиме после пожара не удается из-за угрозы атак ВСУ

Спасти иконы и другие святыни, оставшиеся после пожара из-за атаки украинских боевиков на храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Белгородской области, не представляется возможным из-за постоянной угрозы новых обстрелов.
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