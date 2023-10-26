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Бабкина о Ротару: «Она бы рада сорваться, но там семья, там все. Куда она рванет?»

Бабкина о Ротару: «Она бы рада сорваться, но там семья, там все. Куда она рванет?»

София Ротару после начала специальной военной операции ушла в тень. Легенда советской эстрады только-только наладила отношения с Россией и даже стала приезжать на выступления, как вдруг соотечественники поставили ей ультиматум.

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