Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Полянский: Запад станет соучастником атаки, если Ил-76 сбили из Patriot или Iris

Полянский: Запад станет соучастником атаки, если Ил-76 сбили из Patriot или Iris

Если подтвердится, что украинские националисты сбили самолет Ил-76 в Белгородской области при помощи американского зенитного ракетного комплекса Patriot или же немецкого IRIS-T, западные страны окажутся прямыми соучастниками теракта.

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