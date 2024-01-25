Если подтвердится, что украинские националисты сбили самолет Ил-76 в Белгородской области при помощи американского зенитного ракетного комплекса Patriot или же немецкого IRIS-T, западные страны окажутся прямыми соучастниками теракта.
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