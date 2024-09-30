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Майор Трошин: группировкой ВСУ в Остром в ДНР руководили иностранные наемники

Майор Трошин: группировкой ВСУ в Остром в ДНР руководили иностранные наемники

Иностранцы руководили группировкой ВСУ, удерживающей оборону в селе Острое в ДНР. Российские военные во время боев слышали по радиоперехватам команды на английском языке, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на героя России майора Александра Трошина.

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Ole Ole
Натовцев в плен не брать!
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