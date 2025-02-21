Мальчика из Новосибирска едва не сожгли: главное за сутки в Сибири

В новосибирской школе группа подростков жестоко избила семиклассника, спортивного комментатора Романа Скворцова выписали из больницы, бродившему по лесу жителю помогли спасатели, в Приангарье взлетели цены на продукты, а также стало известно, кому из новосибирцев начислены огромные пенсии.
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