Мальчика из Новосибирска едва не сожгли: главное за сутки в Сибири

В новосибирской школе группа подростков жестоко избила семиклассника, спортивного комментатора Романа Скворцова выписали из больницы, бродившему по лесу жителю помогли спасатели, в Приангарье взлетели цены на продукты, а также стало известно, кому из новосибирцев начислены огромные пенсии.