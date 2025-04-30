Дайджест дня: новый Nissan Elgrand, Москвич 5 и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Анонсирован минивэн Nissan Elgrand четвертого поколения, который будет представлен уже в этом году, но выйдет на рынок Японии только в 2026-м.
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