ВС России поразили места разгрузки ГСМ в порту «Измаил»

Российские войска поразили стоянку топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ, предназначенных для ВСУ, в порту «Измаил».
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