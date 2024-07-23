Застрявшего в каньоне в Сочи Киркорова доставили в отель

Киркоров выбрался со съемочной группой из каньона и добрался до отеля в Сочи.О своем спасении артист рассказал в социальных сетях.
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