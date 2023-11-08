У Xiaomi больше не будет дешевых флагманов? Глава компании заявил, что Xiaomi 15 будет дороже Xiaomi 14

Глава Xiaomi Лей Цзунь в социальной сети Weibo привел все характеристики Xiaomi 14 и попросил пользователей высказать пожелания относительно преемника – чем он должен быть лучше? Пользователи, само собой, высказали свои пожелания, при этом одним из самых популярных советов оказался «сделать его дороже».
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