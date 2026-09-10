Депутат АКЗС призвал алтайские власти лоббировать строительство железной дороги в Китай

Поскольку такой масштабный проект даст импульс развитию экономики региона Депутат Алтайского краевого Заксобрания, руководитель региональной организации ЛДПР Сергей Булаев призвал власти края лоббировать строительство железной дороги в Китай через Бийск, пишет "Атмосфера".
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