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Депутат АКЗС призвал алтайские власти лоббировать строительство железной дороги в Китай

Депутат АКЗС призвал алтайские власти лоббировать строительство железной дороги в Китай

Поскольку такой масштабный проект даст импульс развитию экономики региона Депутат Алтайского краевого Заксобрания, руководитель региональной организации ЛДПР Сергей Булаев призвал власти края лоббировать строительство железной дороги в Китай через Бийск, пишет "Атмосфера".

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