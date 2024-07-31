«Уничтожены очень интересные цели»: стали известны последствия ударов ВС РФ по Киеву — новости СВО на утро 1 августа

На этом фоне в ВСУ заявили о продвижении российских войск в ДНР. Cтали известны последствия ударов ВС РФ по Киеву На днях ВС РФ нанесли самый массированный в этом году удар БПЛА по Киеву и области: Украину атаковало рекордное количество дронов.