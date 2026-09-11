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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Отмазал её от уголовки, но не женился: Почему родила 4-х и ушла от олигарха Лебедева красавица Лена Перминова

Шоу-бизнес: Отмазал её от уголовки, но не женился: Почему родила 4-х и ушла от олигарха Лебедева красавица Лена Перминова

Сейчас Лена Перминова – успешная модель и блогер, рассказывающая поклонникам о здоровом образе жизни, моде и воспитании четверых детей.

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