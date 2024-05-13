ВДНХ и Главный ботанический сад представили совместный маршрут по живописным местам

К весенне-летнему сезону ВДНХ и Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина обновили «Зеленый маршрут» – программу длительной прогулки, во время которой можно пройтись по воздушной экотропе, полюбоваться розариями, дендрарием и другими живописными местами, к прежнему списку остановок добавили еще 18 точек.
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