Стефано Доменикали: Спасибо гонщикам и командам за их понимание и терпение

Evening StandardРуководитель Формулы 1 Стефано Доменикали прокомментировал проблемы, возникшие в первый день Гран При Лас-Вегаса, которые привели к отмене первой тренировки и задержке второй части свободных заездов.
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