Пополнение в команде в новой серии «Джи-Джи Бонд: Супергонщик»

ПОсле прошлого проигрыша и аварии Стар Нави в ссоре с Джо и командой механиков. Кажется, без товарища на гоночном треке леопард так и будет срываться на друзей.
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