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ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 38 снарядов

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 38 снарядов

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли территорию ДНР восемь раз, выпустив 38 снарядов.

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