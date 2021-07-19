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Мишустин закрепил за вице-премьерами курируемые федеральные округа

Мишустин закрепил за вице-премьерами курируемые федеральные округа

Премьер-министр России Мишустин официально закрепил за каждым вице-премьером курируемый федеральный округ: Дмитрий Чернышенко стал куратором Приволжского федерального округа; Куратором Сибирского федерального округа назначили Викторию Абрамченко; Северо-Западный федеральный округ будет курировать Татьяна Голикова; Ответственным за Центральный федеральный округ назначили Дмитрия Григоренко; Уральский федеральный округ будет курировать вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов; Куратором Северного Кавказа станет вице-премьер по ТЭКу Александр Новак; За весь Южный федеральный округ будет отвечать Марат Хуснуллин; Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока.

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