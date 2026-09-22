Зачем Запад начал клонировать ракеты для ЗРК С–300

«Война городов» между Россией и Украиной показала, что противоракетная оборона является ахиллесовой пятой не только киевского режима, но и самого блока НАТО, который экономически и технологически совершенно не готов к ведению затяжной, высокоинтенсивной воздушной войны с массированными атаками по тыловой инфраструктуре.
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