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Какие цели преследует Россия на новых направлениях СВО

Какие цели преследует Россия на новых направлениях СВО

Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряжённой. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что российское командование рассматривает возможность расширения географии боевых действий и усиления давления сразу на нескольких направлениях.

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