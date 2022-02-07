В Новосибирске оштрафовали мужчину, который проехался обнажённым на капоте "Волги"

В Новосибирске оштрафовали пассажира, который прокатился на капоте "Волги" в обнажённом виде. Также к административной ответственности привлекли водителя автомобиля, сообщили в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции 7 февраля 2022 года.
В Новосибирске оштрафовали пассажира, который прокатился на капоте "Волги" в обнажённом виде. Также к административной ответственности привлекли водителя автомобиля, сообщили в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции 7 февраля 2022 года.
Свежие комментарии