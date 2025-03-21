Петербуржцы стали выбирать работу в Ленинградской области

Об этом рассказали в администрации региона За первые три месяца 2025 года 2 тысячи граждан обратились за помощью в трудоустройстве в кадровые центры Ленобласти, из них 805 человек имели опыт работы в петербургских компаниях.
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