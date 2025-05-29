В Санкт-Петербурге приняли законопроект о «наливайках»: запретили продавать алкоголь по ночам и выносить спиртное на улицу

﻿﻿Они также уточнили критерии отбора ресторанов, на которые не распространяются ограничения. законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении законопроект о «наливайках», который предусматривает создание торговых помещений на первых этажах многоквартирных домов, фактически отделяя торговлю алкоголем от услуг общественного питания.