В Санкт-Петербурге приняли законопроект о «наливайках»: запретили продавать алкоголь по ночам и выносить спиртное на улицу

Они также уточнили критерии отбора ресторанов, на которые не распространяются ограничения. законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении законопроект о «наливайках», который предусматривает создание торговых помещений на первых этажах многоквартирных домов, фактически отделяя торговлю алкоголем от услуг общественного питания.
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