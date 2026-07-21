Яна Лантратова помогла бойцу СВО получить 3,4 млн рублей выплат

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, при содействии Минобороны России, помогла бойцу СВО из Алтайского края получить положенные выплаты в размере 3,4 млн рублей, ускорив бюрократические процедуры оформления после его тяжёлого ранения.