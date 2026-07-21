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Царьград

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Яна Лантратова помогла бойцу СВО получить 3,4 млн рублей выплат

Яна Лантратова помогла бойцу СВО получить 3,4 млн рублей выплат

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, при содействии Минобороны России, помогла бойцу СВО из Алтайского края получить положенные выплаты в размере 3,4 млн рублей, ускорив бюрократические процедуры оформления после его тяжёлого ранения.

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