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Газета.ру

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Bild: в Германии жители массово собирают грибы на кладбищах

Bild: в Германии жители массово собирают грибы на кладбищах

Жители Германии массово собирают грибы на могилах, пишет Bild.Глава Общества немецких кладбищенских садоводов Михаэль Балленбергер заявил, что прежнее представление о кладбище как исключительно закрытом и скорбном пространстве постепенно меняется.

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