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Из кабинета — в партер: бывший вице-мэр Нижнего Тагила сменил соцполитику на драмтеатр

В Нижнетагильском драматическом театре внезапные перестановки — с 6 октября директором стал бывший заместитель мэра Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.

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