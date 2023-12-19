Ей уже сделали первое предупреждение. Вежливые люди задержали АллуБорисну на особую беседу. Пройдемте, мол, гражданочка, нам с вами надо поговорить.
Пугачева, наконец, ответила за свои слова и действия?
Комментарии
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Василий Целовальников
Да надо не пускать Пугачёву в Россию! Может быть поумнеет?!!
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11 час.
Георгий Корнев
Цель визита интересовались? Да за пенсией она приезжала. За ордена ей нехилая полагается.
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9 час.
Gennady Sokolovsky
Попадает КУР В ОЩИП.
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1 час.
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