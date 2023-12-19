СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша вербицкая
    Это всего лишь капля в море , нужно СРОЧНО за одну ночь как СТАЛИН сделал с Чеченцами  погрузить в вагон и всех на Ро...Ультиматум мигран...
  • Виктор Галкин
    282 это для нас что бы помнили, нельзя гостей обижать.Сын не побоялся д...
  • виталий панов
    Как в полиции говорят,не убил,не нанёс увечья,значит ничего не случилось!Вот если бы он убивал твою мать,ты должен бы...Сын не побоялся д...

Пугачева, наконец, ответила за свои слова и действия?

Пугачева, наконец, ответила за свои слова и действия?

Ей уже сделали первое предупреждение. Вежливые люди задержали АллуБорисну на особую беседу. Пройдемте, мол, гражданочка, нам с вами надо поговорить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Василий Целовальников
Да надо не пускать Пугачёву в Россию! Может быть поумнеет?!!
Ответить
11 час.
Георгий Корнев
Цель визита интересовались?  Да за пенсией она приезжала. За ордена ей нехилая полагается.
Ответить
9 час.
Gennady Sokolovsky
Попадает КУР В ОЩИП.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх