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КС рассматривает ограничение максимального размера алиментов

КС рассматривает ограничение максимального размера алиментов

Футболист Матвей Сафонов, обязанный выплачивать алименты в размере 8-12,5 млн рублей ежемесячно, обратился в Конституционный суд с просьбой установить верхний предел алиментов при высоких доходах.

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