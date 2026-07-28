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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Премьер Великобритании Бернем о ФИФА: «ЧМ – не товар, чтобы его продавать, это величайший турнир в спорте. Футбол принадлежит не инвесторам, а болельщикам»

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем высказался о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира.

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