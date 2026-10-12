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FiNE NEWS

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Золото Тасоева: как российский дзюдоист покорил мир на чемпионате в Баку!

Вчера, накануне заключительного дня чемпионата мира по дзюдо в Баку, российский дзюдоист Инал Тасоев сделал то, о чём мечтали миллионы поклонников спорта: он завоевал золото в весовой категории свыше 100 кг.

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