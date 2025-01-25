Третья китайская компания запустила производство памяти HBM для ИИ-процессор...

Третья китайская компания запустила производство памяти HBM для ИИ-процессоровКитайские производители памяти продолжают осваивать производство высокоскоростной памяти HBM, необходимой для искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (HPC).
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