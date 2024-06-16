В СИЗО в Ростове-на-Дону обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников

Опубликованы первые кадры с заложниками и преступникамиОбвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников, сообщает региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии