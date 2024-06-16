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В СИЗО в Ростове-на-Дону обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников

В СИЗО в Ростове-на-Дону обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников

Опубликованы первые кадры с заложниками и преступникамиОбвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников, сообщает региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Чуть ли не каждый день захватывают заложников, случаются аварии,..
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13 час.

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