В СИЗО в Ростове-на-Дону обвиняемые взяли в заложники двух сотрудников

Опубликованы первые кадры с заложниками и преступникамиОбвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников, сообщает региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).