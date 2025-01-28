Раньше никаких землетрясений на Черном и Азовском морях не было.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Скорее всего он произойдёт возля славного хохляцкого города Одесса, ну что бы сразу и всю бандеровскую гопоту смыло, а танкеры что оружие завозят в Хохляндию, таки сразу оказались в плодородных спепях под Винницей!