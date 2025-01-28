ИА Новороссия Фото: Petrov Sergey/news.ru Сильного землетрясения у черноморского побережья не было очень давно.
"Системы предупреждения нет": На Черном море ждут удара из глубины
Комментарии
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лл
лина любимцева
Раньше никаких землетрясений на Черном и Азовском морях не было.
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Скорее всего он произойдёт возля славного хохляцкого города Одесса, ну что бы сразу и всю бандеровскую гопоту смыло, а танкеры что оружие завозят в Хохляндию, таки сразу оказались в плодородных спепях под Винницей!
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1 д.
EE
Elena Eliseeva
Качают газ из лёгких Земли..вот и заполняются пустые пространства, а потом..обратно ..отсюда и землетрясения и цунами
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13 час.
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