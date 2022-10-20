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Хави: «Барселона» забила 3 гола «Вильярреалу», пропустившему меньше всех в Ла Лиге. Хорошая игра»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Вильярреалом» (3:0) в Ла Лиге. «Думаю, мы провели хорошую игру.

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