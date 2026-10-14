Владимир Путин 14 октября провел совещание по вопросам кибербезопасности, передает РИА Новости. Как отметил президент, Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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