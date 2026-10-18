Госдума в третий раз подряд наступила на любимые грабли: назначила своим спецпредставителем по вопросам миграции и гражданства Константина Затулина.
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Может пора бы ФСБ поработать над связями Затулло? Тут пахнет изменой Родине и расстрельной статьей УК! А ГосДура подтвердила своей название, которое ей дал уважаемый всей страной человек!
Вроде и не хочется грубить,но затулло-проданный и преданный оплатам за свои дуйствия мигрантам... Где ФСБ и все органы за проверку получений взяток и откатов жтому
Ну воротит его от щей и каши. Вот такой он человек "пловолюб"... Не путайте с правдолюбом.
"а отчего, собственно, не все его любят " Наверное, потому что он больше любит мигрантов Это про ЗАТУЛЛУ.
Покажите хоть одного россиянина , который бы голосовал за то, чтобы Затулин был депутатом ГД. Когда закончится этот "праздник " долбо@бства ? Не зря царь систематически разгонял сей орган.
Да,как же это защитник пролез в Думу?Повозмущались в соцсетях и опять он в на своем мете...
Ничего не поделаешь, Россия по-прежнему ЕДИНА😒😒😒!
Это просто издевательство над Россиянами!