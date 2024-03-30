Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Похорошела Ницца при Макроне

Ну, Зоечка, половина твоего богатства сделана моими мозолистыми руками, и визу ты мне выправишь. Ах, Ницца, Ницца, когда же я тебя увижу? Лазурное море, и я на берегу его в белых брюках! Не глуп! Я-гениален! (с) Булгаков "Зойкина квартира".

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