Новый год в Москве начался с самой холодной ночи за 30 лет

Аномально низкая температуру воздуха зафиксировали в столице в ночь на 2 января 2024 года. На метеостанции на ВДНХ столбик термометра опустился до рекордной отметки в - 20,2 градуса - столь холодно в Москве не было с зимы 1996 года.
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