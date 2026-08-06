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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Адмирала» Морозов: «Идеальный выходной – приготовить завтрак, пойти на пирс, искупаться и порыбачить. Потом обед, ужин, шашлыки на природе»

Защитник « Адмирала » Илья Морозов рассказал о том, как проводит время вне хоккея. – Как ты обычно переключаешься от хоккея? – В сезоне могу посмотреть какой-нибудь легкий сериал, чтобы просто отдохнуть и не загружать голову.

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