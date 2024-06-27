НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вайцеховская о турнирах без россиян: «Если ты профессионал, ты обязан смотреть, читать. Если этого не делать, обеспечен самый короткий путь к деградации»

«На фоне довольно большого количества комментариев, касающихся ОИ-2024 и прочих чемпионатов, которые проходят без российского участия, наиболее странными мне представляются те, где прослеживается идея: не смотрю, не интересуюсь, не понимаю, зачем показывают – и так далее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх