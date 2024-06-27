Вайцеховская о турнирах без россиян: «Если ты профессионал, ты обязан смотреть, читать. Если этого не делать, обеспечен самый короткий путь к деградации»

«На фоне довольно большого количества комментариев, касающихся ОИ-2024 и прочих чемпионатов, которые проходят без российского участия, наиболее странными мне представляются те, где прослеживается идея: не смотрю, не интересуюсь, не понимаю, зачем показывают – и так далее.