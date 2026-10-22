Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи рассказал о перспективах экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона и пояснил, почему обсуждаемые инициативы могут продвигаться без пересмотра санкционного режима.
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