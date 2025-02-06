«Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

Расчет 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б» из группировки войск «Днепр» нанес успешный удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и живой силе противника на территории Херсонской области.
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