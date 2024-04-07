Учёные рассказали, как отреагирует организм на недельный отказ от сахара

Учёные выяснили, что произойдёт с организмом человека, если отказаться от сахара на неделю.Сахар может содержаться как в десертах, так и в большом числе продуктов: в кетчупах, соусах, консервированных овощах, готовых завтраках и даже в обезжиренных молочных продуктах.
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