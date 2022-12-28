Вечерняя Москва

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Замглавы МИД РФ Сыромолотов рассказал о последствиях раздачи Украине цифрового оружия

Замглавы МИД РФ Сыромолотов рассказал о последствиях раздачи Украине цифрового оружия

Североатлантический альянс (НАТО) через Украину, по сути, бесконтрольно раздает цифровое оружие, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира, заявил в среду, 28 декабря, заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

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