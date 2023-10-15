Уничтожение сектора Газа отложено: Израиль столкнулся с трудностями AlexCoderУничтожение сектора Газа отложено: Израиль столкнулся с трудностями AlexCoder Город могут разбомбить уже на следующей неделе В выходные израильская армия планировала осуществить операцию по захвату сектора Газа и ликвидации всех высокопоставленных чиновников ХАМАС.
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