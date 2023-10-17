Неслыханное поражение: Путин разгромил долгосрочные планы ЕС

СК Сергей Ковалев „Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но все, что имеет начало, имеет и конец.“ Сенека. говорить сегодня о ЕС, как о серьезном постановщике задач в геополитике, стрёмно, ибо ЕС давно не актор на глобальной сцене. говорить следует о главшпане в общем порядке вещей, а именно о феномене ТНК, идущих на смену национальным правительствам. что такое ТНК? - это тот самый частный капитал, о котором предупреждали большевики, обозначая конец империализЬма в глобальном масштабе, как неизбежность. вот это конец, как писец, пришел. ясно, что не в ночь с четверг8а на пятницу, ясно, что процессы глобального характера чрезвычайно инерционны. но не видеть леса за деревьями нельзя. а ЕС условно "деревья" в текущем раскладе... вопрос на самом деле одни - о месте России в наступающей завтра новой глобальной парадигме. ибо собранные со всего мiра ресурсы в частных руках от своих намерений оседлать глобальную же пирамиду власти сразу не откажутся. вопрос может быть решен при наличии воли, сопоставимого ресурса и времени. есть они у этого прогнившего - "алчность и ложь" - мiра?

Николай Титов Приятно конечно читать о том что мы тут самые умные и самые успешные, но фраза: - "Советский Союз вынужден был бороться с нищетой и дефицитом, но в конечном итоге смог выйти победителем из холодной войны." Это ж когда такое было-то? После этого все рассуждения и утверждения автора ставятся под сомнение!