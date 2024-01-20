Новости Хард- Рока этой недели

Поговорим о драматической неделе. Примерно в это же время в прошлом году Sleep Token запустили свою кампанию "Забери меня обратно в Эдем", положив начало их восхождению к званию самой популярной новой металлической группы в мировом масштабе и привлекая миллионы новых слушателей.